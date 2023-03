Wielermecenas en industrieel Remi De Moor (87) overleden

Remi De Moor vergaarde zijn fortuin in de polyesterindustrie, als medeoprichter van Vosschemie. De centen die hij hiermee verdiende, stak hij met plezier in zijn grootste liefde: de koers.



Onder de naam RDM was De Moor vele jaren (co)sponsor van tal van ploegen, de ene al met wat meer aanzien dan de andere. De schalkse De Moor functioneerde zelfs een tijdje als ploegleider.





In zijn lange carrière in de koers werkte hij onder meer samen met pistiers Etienne De Wilde en Matthew Gilmore, met de neven Geert en Wim Omloop, met veldrijder Paul Herygers en met de Denen Jakob Piil, Bo Hamburger en Michael Blaudzun.



In de jaren 2000 wierp De Moor zich op als superfan van Fabian Cancellara. Zo was hij de voorzitter van zijn Vlaamse fanclub. Ook op latere leeftijd bleef hij de aandacht opzoeken. Zo figureerde hij in het 2e seizoen van de tv-reeks "The Sky is the Limit", waarin rijke ondernemers worden gevolgd.