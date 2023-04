Herkozen UEFA-voorzitter haalt uit naar Super League: "Streven naar winst in plaats van trofeeën"

Tot donderdag 5 januari hadden mogelijke opvolgers om hun kandidatuur voor UEFA-voorzitter in te dienen. Maar niemand had trek in een kiesstrijd met Aleksander Ceferin.

De herverkiezing vandaag in Lissabon was dan ook een formaliteit. De Sloveen werd – uiteraard – herverkozen en mag aan een nieuwe ambtstermijn beginnen tot 2027.

Ceferin volgde in 2016 de Fransman Michel Platini op. Hij werd ontslagen nadat hij verwikkeld raakte in schandalen rond de toekenning van het WK in Qatar. Net als bij zijn herverkiezing in 2019, moest Ceferin geen tegenstand dulden.



De komende weken liggen op de werktafel van Ceferin onder meer een hervorming van de regels voor de financial fair play en het nieuwe format van de Champions League (met 32 in plaats van 36 ploegen vanaf 2024-2025).