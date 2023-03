Al 6 op 10 amateurclubs hebben meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag: "Kan niet langer in ons voetbal"

Die boodschap is duidelijk aangekomen bij onze voetbalclubs. Dit seizoen nemen ze massaal hun verantwoordelijkheid op. Ze verlagen met z’n allen de drempel voor slachtoffers om melding te maken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme. "Het is belangrijk dat alle clubs een vertrouwenspersoon hebben. Ook als je als club niet meteen incidenten verwacht," zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

"Helaas zien we ook het tegenovergestelde: clubs waar iets misloopt en waar geen aanspreekpunt is, ontbreekt het aan elk mechanisme om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag correct bij te staan. Dat kan niet langer in ons voetbal." De praktijk wijst uit dat de aanpak werkt: dit seizoen waren er al 750 meldingen ten opzichte van gemiddeld 380 de voorbije seizoenen.

Voetballen in veilige omgeving

“Voetbal Vlaanderen toont dat het kan om grensoverschrijdend gedrag in de kiem te smoren", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

"Dankzij de gratis opleidingen in samenwerking met het Centrum voor Ethiek in de Sport hebben ruim 300.000 sporters volgend seizoen een rechtstreekse lijn waar ze kunnen aankloppen als er iets ongepasts gebeurt."

"Zo vermijden we dat incidenten onder de radar blijven en clubs pas handelen als het te laat is. Elke sportfederatie kan een voorbeeld nemen aan onze voetbalclubs. Zo maken we werk van een veilige omgeving om te sporten voor iedereen in Vlaanderen.”

"Ik ben ervan overtuigd dat vertrouwenspersonen voor minder gevallen van grensoverschrijdend gedrag in ons voetbal zullen zorgen", vult Geert Steenackers, API bij voetbalclub Reet, aan.

"En als het toch gebeurt, zullen slachtoffers meteen correct geholpen worden. Daders zullen hun straf niet meer ontlopen.”