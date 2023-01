Kransje Belgen in de PDC dikt aan: Ronny Huybrechts en Robbie Knops veroveren tourkaart

Huybrechts debuteerde in 2012 in de PDC en stond vijf keer op het WK. In 2013 haalde hij de halve finale op het EK, zijn beste prestatie op een majortoernooi. Met broer Kim deed hij ook enkele keren mee aan de Wereldbeker voor landen. In 2013 verloren de broers Huybrechts de finale.

Huybrechts, broer van Kim en ondertussen 57, speelde de hele week op een hoog niveau. Hij verzamelde met onder meer een finaleplaats donderdag en later nog een halve finale voldoende punten om zich bij de beste tien spelers van de Europese afdeling te scharen. "The Rebel" keert zo terug op het hoogste niveau.

Na een week bikkelen in de lastige Q-School, de kwalificatiecompetitie voor de PDC, zijn de tourkaarten voor de komende twee seizoenen verdeeld. Mét Belgisch succes, want Ronny Huybrechts en Robbie Knops hebben hun toegangsticket kunnen veroveren.

Ook Knops plaatst zich

Zondag kon ook Robbie Knops in extremis zich nog verzekeren van een tourkaart. Knops schopte het vandaag tot de kwartfinale en verzekerde zich daarmee al van voldoende punten om een tourkaart te veroveren. Knops stoomde nog door en won als klap op de vuurpijl ook nog het dagtoernooi.

Zo zal Knops, bijgenaamd "The Saiyan", op zijn 40e voor het eerst uitkomen in de PDC. Enigszins een verrassing, want in het amateurcircuit kon de ervaren Knops nog nooit grote internationale titels in de wacht slepen.

Met Huybrechts en Knops breidt het kransje Belgen in de PDC opnieuw uit. Dit jaar waren er zes Belgen actief in de PDC: Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Mike De Decker, Mario Vandenbogaerde, Brian Raman en Geert De Vos. Die laatste verloor dit jaar zijn tourkaart en besloot niet deel te nemen aan de Q-School.