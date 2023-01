Ex-badmintonner Yuhan Tan krijgt zitje in nieuwe Atletencommissie van WADA

Het doel van de Atletencommissie is om leemtes te vullen wat competenties en diversiteit betreft. Tan, die meedeed aan de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en zijn sportcarrière succesvol combineerde met doktersstudies, is een van de laatste 7 sporters die een nominatie kreeg.



De Atletencommissie bestaat uit 20 leden verdeeld over 3 groepen. Groep 1 bestaat uit 5 leden die benoemd werden door de atletencommissies van het Internationaal Olympisch en Paralympisch Comité (IOC en IPC).



Groep 2 verenigt 8 atleten die door de atletencommissies van de internationale federaties werden gekozen. Groep 3 zijn 7 leden die voorgedragen werden door het nominatiecomité van de Atletencommissie van het WADA.



De 20 leden komen in maart 2023 voor het eerst bij elkaar in Lausanne, in Zwitserland, op het jaarlijkse symposium van het WADA. Daar zal onder meer een voorzitter gekozen worden, die in het Uitvoerend Comité van het WADA mag zetelen.



Tan zetelt ook in de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederatal Comité (BOIC).