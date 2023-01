Franse bondspreses slaat mea culpa, nadat uitspraken over Zidane in zijn gezicht ontploft waren

De voorzitter van de Franse voetbalbond, Noël Le Graët, heeft spijt van een aantal uitsprakingen die hij afgelopen weekend deed over Zinédine Zidane. Hij sprak in een interview denigrerend over de voetballegende wanneer gevraagd werd of "Zizou" in beeld was als bondscoach. Toen was er van de contractverlenging van Didier Deschamps nog geen sprake.