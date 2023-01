Mbappé in de clinch met eigen bondsvoorzitter na uithaal richting Zidane: "Een legende minacht je niet"

Na het WK in Qatar, waar Frankrijk de finale verloor, circuleerde de naam van Zinédine Zidane als mogelijke opvolger van Didier Deschamps als coach van Les Bleus. Maar gisteren werden die geruchten definitief de kop ingedrukt: Deschamps tekende bij tot 2026.

Een dag later belde de Franse radiozender RMC met de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët. Toen men hem vroeg of Zidane de topkandidaat was om Deschamps op te volgen, indien die laatste niet zou bijtekenen, reageerde die vernietigend.

"Zinedine Zidane? Ik zou hem niet eens gebeld hebben," zei Le Graët. "Wat had ik hem dan moeten zeggen? 'Goeiedag meneer, maak je maar geen zorgen en zoek maar een andere club. Ik heb net een akkoord met Didier'", luidde het spottend.

De 81-jarige Le Graët reageerde ook kortaf op geruchten over Zidane's interesse in de Braziliaanse nationale ploeg. "Het zou me verbazen als hij daarheen zou gaan. Maar het kan me niet schelen. Ik geloof niet zo in hem bij een groot land of grote club. Hij doet wat hij wil, het zijn mijn zaken niet."