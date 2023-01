Ondanks hete adem van Zidane blijft Didier Deschamps tot 2026 bondscoach van Frankrijk

Wie na de finale in Qatar het lijstje samenstelt met bondscoaches die aan dit WK begonnen zijn én op hun post blijven, zal vaststellen dat heel wat landen het over een andere boeg gooien na deze Wereldbeker.

Roberto Martinez, Tite, Luis Enrique, Louis van Gaal: het zijn maar enkele voorbeelden van bondscoaches die zelf (al dan niet zoals afgesproken) opstappen of ontslagen werden.

Eind december liep ook het contract van Didier Deschamps af, maar na een nieuwe WK-finale, kon de Fransman weer iets ontspannener in zijn fauteuil neerploffen.

Zeker omdat Zinédine Zidane tijdens het WK over de schouder van Deschamps mee aan het kijken was. Vroeg of laat moet de Fransman wel aan het hoofd van Les Bleus belanden, maar dat zal niet voor 2026 zijn. Vandaag verlengde Deschamps zijn contract officieel tot 2026.