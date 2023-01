Blij weerzien tussen Messi en Ronaldo? Op 19 januari oefent PSG tegen selectie van Al-Hilal en Al-Nassr

Op 19 januari speelt Paris Saint-Germain, de club van Messi, een vriendschappelijke wedstrijd in de Saudische hoofstad Riyad tegen een selectie van voetballers van de topclubs Al-Hilal en Al-Nassr.



Bij die laatste club tekende Ronaldo onlangs een veelbesproken miljoenencontract. Een nieuw treffen tussen de eeuwige rivalen is dus goed mogelijk.



PSG maakte vandaag bekend dat het op 17 januari richting Doha trekt, een vaste bestemming voor de Franse topclub sinds die in 2011 in handen kwam van een Qatarees investeringsfonds.



Op 19 januari reizen de Parijzenaars door naar Saoedi-Arabië voor het oefenduel in het Koning Fahdstadion in Riyad. Daarna keert de selectie terug naar Parijs.



Enkele dagen later wacht een match in de 1/16e finales van de Franse beker.