Wouter Vrancken na uitschuiver in Kortrijk: "Dit mag geen smet zijn op 2022"

"Het was een moeilijke wedstrijd", vertelde Wouter Vrancken na de 1-0 in Kortrijk. "Wij waren niet top en zij waren gedreven."

"De goeie kansen zoals in de eerste helft moet je in zo'n match afmaken, maar ik denk niet dat we aanspraak konden maken op de 3 punten."

"Er was niet genoeg kwaliteit om het verschil te maken. Dat is geen verwijt. Dit mag geen smet zijn op 2022, dat verdienen mijn spelers niet."

Vrancken wil enkele sterkhouders nu even laten rusten tijdens de minibreak. Op 8 januari speelt het gastheer voor Club Brugge.

"We pakken het aan zoals we elke week doen. We willen tegen iedereen iets laten zien. We zullen ons heel goed voorbereiden."