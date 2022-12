KV Kortrijk stunt en smeert Racing Genk zowaar een verdiende nederlaag aan

KV Kortrijk-Racing Genk in een notendop:

Vandevoordt keept ijzersterk voor rust

De zege tegen OH Leuven had KV Kortrijk een pak vertrouwen gegeven. Het team van kersvers coach Bernd Storck begon ook tegen competitieleider Racing Genk uitstekend. Na amper 14 seconden zag Bruno een pegel uiteenspatten op de paal. Vandevoordt zat er nog net met zijn vingertoppen bij.

Tien minuten later was Messaoudi het eindstation van een snelle Kortrijkse tegenstoot. Zijn botsende bal werd door Vandevoordt netjes weggewerkt.

Het Genkse antwoord kwam via aanvoerder Heynen. Na een goede combinatie mikte hij van dichtbij op Vandenberghe, die in doel debuteerde in de hoogste afdeling.

Twee minuten later was Genk daar opnieuw. Eerst raakte Paintsil niet voorbij Vandenberghe, waarna Onuachu in de rebound op Watanabe mikte.

Het eerste halfuur was voorbij gevlogen, maar de beste Kortrijkse kansen moesten dan nog komen. Drie keer kwam Messaoudi in scoringspositie, drie keer faalde de Algerijn. Hij mikte eerst overhaast over, waarna Vandevoordt nog twee keer aan het langste eind trok voor rust.