Gekte in Gavere dankzij Van Aert, Van der Poel en Pidcock: "Het scheelt, maar overschat het ook niet"

Over het belang van "De Grote Drie" voor het veldrijden is al heel veel gezegd en geschreven.

In Gavere bewees het trio op tweede kerstdag nog eens dat ze een meerwaarde vormen voor de sport, sportief en publicitair.

"Hun aanwezigheid scheelt iets, maar je mag het ook niet overschatten", nuanceerde Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics.

"We merken 10 à 20 procent verschil in de ticketverkoop, ook niet meer dan dat. Mensen houden sowieso van deze sport."

Of dit model echter leefbaar is en blijft, daar plaatst Van Den Spiegel nog eens een vraagteken bij.

"Er is nog altijd een teveel aan veldrijden. We moeten kijken hoe we dat in de toekomst zullen organiseren."

"Maar in deze periode geniet iedereen ervan en het trio komt graag aan de start, maar ik weet niet of dit nog de toekomst van het veldrijden is."