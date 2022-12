Shirin van Anrooij ploetert naar winst op loodzwaar modderparcours in Gavere

De Nederlandse Fem van Empel (20) zal vandaag niet deelnemen aan de wereldbekermanche veldrijden in Gavere. Ze is onvoldoende hersteld van haar valpartij in de sneeuw in het Italiaanse Val di Sole. Dat heeft haar team Pauwels Sauzen-Bingoal bekendgemaakt. Van Empel, die volgend jaar voor Jumbo-Visma rijdt, komt dus niet meer in actie voor de Belgische ploeg.





Van Empel is de leidster in de wereldbeker. "De wedstrijd in Gavere komt helaas te vroeg", reageert teammanager Jurgen Mettepenningen. "Zonde voor onze ploeg, maar vooral ook voor Van Empel zelf, want ze stond er uitstekend voor in de wereldbekerstand."





Van Empel zal er ook zeker nog niet bij zijn in Zolder. "Jammer genoeg betekent dat meteen ook dat Fem niet meer in actie zal kunnen komen voor onze ploeg", aldus Mettepenningen. "Zolder was de laatste wedstrijd die Fem voor ons zou betwisten, voor haar vertrek op 1 januari. Zo wordt het een afscheid in mineur, maar we onthouden de vele successen en leuke tijden die we samen hebben beleefd."





"We zijn trots op het enorme ontwikkelingsproces dat Fem bij ons heeft doorgemaakt: ze kwam bij onze ploeg binnen als onervaren juniore, en verlaat ons nu als 's werelds nummer 1 in het veldrijden. Ik hoop dat Fem goed herstelt van haar blessures, en wens haar alle succes in de rest van haar wielercarrière."