Van der Poel triomfeert in Gavere na heerlijk moddergevecht tegen Van Aert en Pidcock

Mathieu van der Poel heeft zijn goede benen teruggevonden. In de modderpoel van Gavere (Wereldbeker) kregen we een geweldig kijkstuk te zien tussen de Grote Drie. Van der Poel was de sterkste en haalde het voor Van Aert en Pidcock.

Een massa mensen, een modderig parcours en de Grote Drie aan de startlijn. De wereldbekercross in Gavere had vandaag alles in petto om er een spektakelstuk van te maken. En zou - excuses voor de spoiler - ook allerminst teleurstellen.

Het duurde dan ook niet lang vooraleer de Grote Drie ook de eerste drie in de wedstrijd werden. Na een halve ronde oprolwerk kon het spierballengerol tussen Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert al beginnen.

Als eerste aan zet: Tom Pidcock. De Brit profiteerde van een lekke band van Mathieu van der Poel en zette zijn twee concurrenten in de eerste ronde al meteen stevig onder druk. Waar de twee krachtpatsers schokschouderend door de modder liepen, kliefde het pluimgewicht vanuit zijn zadel door de brij.



Het geheim van de sprekende souplesse? "We hadden vandaag gekozen voor een kleinere versnelling dan normaal. We hoopten zo dat Tom - waar de rest zou moeten afstappen - kon blijven rijden in de modder", vertelde coach Kurt Bogaerts.

Initieel een uitstekende tactiek, maar de winstmarge slonk passage na passage. In ronde drie liepen Van Aert en Van der Poel de Brit - die weigerde uit het zadel te gaan - zowaar te voet voorbij.

Halfweg de wedstrijd zaten de Grote Drie dus weer op een zakdoek.



Als tweede aan zet: Mathieu van der Poel. De Nederlander was in Gavere vooral op zoek naar eerherstel. De herinneringen van Val di Sole en Mol werkten vandaag als een rode lap op een stier voor de Nederlander. Met een vastberaden blik vloog hij in het begin van de derde ronde weg. Even vastberaden dook hij nietsontziend de afdalingen in. Een kamikaze-actie? Van Aert en Pidcock kwamen twee ronden voor het einde weer aansluiten. Neen, de revanchegevoelens bij Van der Poel waren vandaag te groot. Het inspireerde de Nederlander tot een allesverwoestend bisnummer.

Wout van Aert zelf zou zijn ultieme zet nooit meer kunnen plaatsen. De Belgische kampioen plooide zich nog dubbel en probeerde zelfs even een tijdritpositie aan te nemen om de ontketende Nederlander voor een zoveelste keer bij te halen. Maar de winnaar van Mol moest vandaag toch het hoofd buigen voor Van der Poel in een nieuwe titanenstrijd. Tom Pidcock sloot de rij van de Grote Drie, die elkaar morgen in Zolder opnieuw in de ogen kijken. Michael Vanthourenhout was de volledige wedstrijd de beste van de rest en doet als vierde nog een uitstekende zaak voor de Wereldbeker. Zijn grootste concurrent, Laurens Sweeck, kwam na Lars van der Haar pas als zesde over de streep.