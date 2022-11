De ploeg van Tessa Wullaert in Sporza WK-Manager: "Choupo-Moting en Doku als jokers"

In de verdediging zijn João Cancelo en Virgil van Dijk de grote kopstukken. "Nederland zal heel ver geraken. Dan is Van Dijk automatisch een van de eerste verdedigers die je op je lijst hebt staan."

"In doel hebben we gekozen voor Thibaut Courtois. Hij zal wel wat werk hebben. Maar we moeten positief blijven en hopen dat de Rode Duivels de kwartfinales bereiken", zegt Wullaert.

In doel kiezen we voor Courtois. we moeten positief blijven en hopen dat de Rode Duivels de kwartfinales bereiken.

Rode Duivel Jérémy Doku is de opvallendste naam op het middenveld. "Doku is onze joker", zegt Wullaert. "We weten niet of hij zal starten, maar hopelijk doet hij hetzelfde als Origi 8 jaar geleden."

Naast de "usual suspects" Messi en Vinicius heeft Wullaert ook de Engelse middenvelder Jack Grealish blij gemaakt met een plekje in haar team.

"Mijn vriend lijkt op Grealish. Dat is de enige reden waarom ik heb hem geselecteerd. Als bankzitter weliswaar."

In de voorhoede rekent Wullaert op doelpunten van Kylian Mbappé. Ook in de Kameroener Choupo-Moting is er veel vertrouwen.

"Choupo-Moting hebben we ook uit financiële redenen genomen. Maar bij Bayern heeft hij getoond dat hij in vorm is. Hij zal zeker zijn goaltjes meepikken op dit WK."