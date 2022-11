Senegal ziet ster Sadio Mané definitief afhaken: "Hij herstelt niet snel genoeg"

Voor Senegal is het forfait van Sadio Mané een enorme aderlating. Mané is niet alleen de aanvoerder, maar hij wist in 92 interlands al 33 keer te scoren voor de regerende Afrikaanse kampioen.

De 30-jarige Mané blesseerde zich 10 dagen geleden tijdens een match van Bayern München in de competitie tegen Werder Bremen aan zijn rechterkuitbeen. Sindsdien herstelde hij bij zijn club zelf. Zijn deelname aan het WK was hoogst onzeker en het was al duidelijk dat hij zeker niet fit zou raken voor de eerste groepsmatch tegen Nederland, maar hij kreeg toch een plaats in de WK-selectie.

Nu is ook duidelijk dat de rest van het toernooi te vroeg komt voor de vleugelaanvaller. "We werken samen met zijn club en hebben zopas de nieuwste scans gezien en onderzocht", vertelde de dokter van Senegal op de persconferentie.

"Zijn herstel verloopt niet zo voorspoedig als we gehoopt hadden. Hij zal niet fit raken voor dit WK."