Senegal staat even stil: Sadio Mané moet het veld verlaten met vermoedelijke knieblessure

Benarde beelden voor de Senegalese voetbalsupporters. Sadio Mané moest vandaag - in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen - na een kwartier al het veld verlaten. Over de ernst is nog niks geweten, maar alles wijst op een knieblessure. Op 21 november speelt Senegal al zijn eerste wedstrijd op het WK. Met of zonder zijn kapitein?