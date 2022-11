Engelse ex-rugby'er en OS-kampioen moet nieuwe wind laten waaien bij Zwarte Duivels

Cracknell was assistent-coach bij de triomf van de mannen-sevensploeg van Fiji op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en hij heeft het vrouwenteam geleid.



"Ik ben zeer vereerd dat ik mijn ervaring kan delen met de spelers van de nationale ploeg", stelde Cracknell.



In 2023 keren de Zwarte Duivels terug naar het Rugby Europe Championship (REC), het tweede Europese niveau na de Six Nations.



De nieuwe coach zegt dat hij "een dynamische ploeg wil creëren om de uitdaging aan te gaan" in het REC in 2023.



"Ik wil met spelers en coaches samenwerken om een nieuwe standaard voor het Belgische rugby neer te zetten. We willen ook een duidelijk groeiplan opstellen met het talent dat doorstroomt, zoals blijkt uit de recente U20-competitie (vierde op het recente EK, red.)."