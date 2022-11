Nieuw-Zeelandse rugbyvrouwen veroveren zesde wereldtitel na spannende finale tegen Engeland

In een uitverkocht Eden Park in Auckland kregen de 40.000 aanwezige toeschouwers een heruitgave te zien van de vorige WK finale in 2017. Toen trok Nieuw-Zeeland met 41-32 aan het langste eind.



Wie zich afvroeg of het thuisland voor een moeilijke opdracht stond, kon gewoon al even naar de Engelse statistieken kijken. De Red Roses, nummer 1 op de wereldranglijst, verloren namelijk voor het laatst in juli 2019 en boekten sindsdien maar liefst 30 (!) zeges op rij. Al was de laatste Engelse nederlaag wel tegen Nieuw-Zeeland.



De Black Ferns hoefden dus niet te wanhopen en in een gelijk opgaande wedstrijd hielden beide landen elkaar lange tijd in evenwicht. Toch was het Nieuw-Zeeland dat met de steun van het thuispubliek de 34-31-zege uiteindelijk over de streep trok.



Nieuw-Zeeland boekte zo een historische zesde wereldtitel, terwijl Engeland met lege handen achterbleef. In de strijd voor het brons was Frankrijk eerder al een paar maatjes te groot voor Canada (36-0).