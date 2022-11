Surprise van Stijnen, United-talent en club die niet wil promoveren: de 5 opvallendste bekerverhalen

Lokeren-Temse: mijmerend naar betere tijden

Trainer is oude bekende Hans Cornelis (ex-Club, Genk en Lokeren). De voorzitter heet Hans Van Duysenis, kleinzoon van de eerste voorzitter van Sporting Lokeren.

Onder meer het logo doet nog mijmeren over het vroegere Sporting Lokeren.

Na een eerste flirt met Hamme ging uiteindelijk Temse in op de avances van Lokeren voor een fusie. De club ging verder onder de naam KSC Lokeren-Temse in tweede amateur, waar het momenteel zesde staat.

Zal Daknam nog eens daveren zoals in de hoogdagen? Exact tien jaar na het eerste van twee bekersprookjes hebben ze in Lokeren veel meegemaakt.

Thes Sport: de club die niet wil promoveren

Ook Sam Vanaken - oudere broer van Rode Duivel Hans - is een opvallende naam in de selectie.

"Wij hebben geen geld, maar ook geen schulden", klinkt het. Bij promotie zou er namelijk flink geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur.

Zonder profs is 't ook plezant. Thes Sport is al jaren een van de beste Belgische amateurclubs, maar wil ondanks de successen niet promoveren naar 1B.

Herkent u ze allemaal? Marnick Vermijl (centraal in de onderste rij) bij de nationale beloften.

Stijn Stijnen belooft verrassing aan zijn Club Brugge

Snij hem open hij bloedt nog steeds blauw-zwart. Stijn Stijnen verwelkomt straks als trainer van Patro Eisden zijn Club Brugge.

De doelman stond elf jaar onder de lat op Jan Breydel, maar moest via een achterdeurtje vertrekken na een internetschandaal. Stijnen zou onder een schuilnaam een lastercampagne tegen ploegmaats en bestuursleden gevoerd hebben.

Een einde in mineur, want de ex-Rode Duivel kon zo nooit afscheid nemen van Club Brugge. Woensdagavond hoopt hij dat goed te maken: "De fans hebben mij altijd door dik en dun gesteund", vertelde Stijnen dit weekend bij ATV. "Ik heb iets in petto om hen te bedanken. Jullie zullen wel zien wat het zal zijn."

Nog dit: Patro Eisden - momenteel 3e in eerste amateur - is al een tijdje niet meer in handen van de flamboyante Hollands-Iraanse zakenman Salar Azimi.

Het Amerikaanse Common Group is nu hoofdaandeelhouder.