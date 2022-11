Eddy Snelders overschouwt de groepsfase van Club Brugge: "Dit was uitzonderlijk"

Snelders over de slotmatch: "Weinig weerwerk spitsen"

"Voorts vond ik Leverkusen niet sterk genoeg om Club echt te bedreigen. Hun opbouw was dramatisch en Xabi Alonso vereenvoudigde de zaak nog eens door Hudsoi-Odoi en Diaby naar de kant te halen."

"Laat mij beginnen met het allerpositiefste: toch weer Simon Mignolet. Op twee pogingen - eentje voor rust, de andere erna - verijdelde hij een nederlaag. De Rode Duivel was dé grote man van deze campagne."

"Ach, we mogen niet vergeten dat Club heel wat geschorsten en geblesseerden miste. En toch ging het na een slechte match niet met lege handen naar huis."

"Te vaak probeerde Club het via lange ballen die allerminst succesvol waren. Weinig spelers boden zich aan vanuit het middenveld en voorin konden de spitsen weinig weerwerk bieden tegen de sterke verdedigers van Leverkusen."

"Club slaagde er wel niet in om voor gevaar te zorgen. Een keer heroverde Sowah goed de bal en botste hij op Hradecky en er was de poging van Buchanan op de lat. Maar echt uitgespeelde kansen? Die waren er niet."

Snelders over de campagne: "Geweldig parcours"

"De groepsfase van Club valt simpel samen te vatten: een onverdeeld succes. Op voorhand denk je dat ze op de 3e plek mogen mikken, maar na 4 matchen al zeker zijn van de volgende ronde? Dat is bijzonder straf."

"Buiten die zware uitschuiver tegen Porto - wat kan gebeuren - legde onze landskampioen een geweldig parcours af. Die ene offday en matige laatste match veranderen daar helemaal niks aan. Het was een schitterende campagne. Uitzonderlijk zelfs voor het Belgische voetbal. Na lang wachten hebben we straks eindelijk nog eens iemand in de knockout-fase."