Burnley van Kompany blijft op kop in Championship dankzij Houdini-act tegen Rotherham

Burnley leek tegen Rotherham af te stevenen op zijn 2e nederlaag van het seizoen. Bij het ingaan van de extra tijd leidden de bezoekers nog met 1-2.

Maar in de toegevoegde tijd kon Burnley zijn numerieke overwicht na de uitsluiting van Roterham-verdediger Bramall toch nog uitbuiten. Invaller Manuel Benson, afgelopen weekend ook al cruciaal met een goal en een assist, prikte in de 91e minuut de gelijkmaker tegen het net.

En nog was het niet afgelopen. In de 100e minuut maakte Dervisoglu in de rebound (na een schot van Benson) zowaar nog de 3-2.

"Ik dacht dat het zo'n avond zou worden waarop de bal er niet ingaat, maar we zijn blijven vechten en daarvoor werden we beloond", sprak een dolblije Vincent Kompany na de wedstrijd. "Dit wordt een avondje om niet te vergeten."

Na 19 speeldagen staat Burnley op kop in de Championship, met een bonus van 5 punten op Blackburn. "Veel coaches hebben me al gewaarschuwd dat teams die met Kerstmis aan de leiding staan vaak wegzakken. We moeten niet te veel focussen op de stand, wel op onze prestaties en hoe die nog te verbeteren."