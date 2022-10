BEKIJK: Engelse derdeklassers zorgen voor rollercoaster van emoties in knotsgekke extra tijd

De League One-wedstrijd tussen Charlton Athletic en Ipswich leek zaterdag op een 2-2-gelijkspel af te stevenen. Op aangeven van de vierde ref werden er wel 6 minuten extra tijd gegeven.

Tijd genoeg voor nog een slotoffensiefje, dachten ze bij de bezoekers uit Ipswich. Ladapo scoorde in minuut 91 de 2-3, Morsy deed in minuut 94 de boeken helemaal toe voor zijn team met de 2-4. Althans, dat dacht hij toch.

Charlton gaf zich nog niet gewonnen en via Thomas scoorde het in minuut 96 de aansluitingstreffer. Tevergeefs, want de tijd was op. Maar dat was buiten de scheidsrechter gerekend, die prompt liet doorspelen. Er was immers heel wat extra tijd verloren gegaan door de drie doelpunten en vieringen.

Die kans greep Charlton met beide handen aan. In minuut 99 (!) werd nog een allerlaatste bal in de box van Ipswich gedropt, waar Dobson de 4-4 binnenkopte. The Valley ging volledig uit zijn dak.

En weten dat heel wat fans hadden ondertussen het stadion al hadden verlaten, om de file te vermijden ... Daar zullen ze in de toekomst wel twee keer over nadenken.