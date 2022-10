Benson en Zaroury doen het voor Kompany bij Burnley: "Zij kunnen op elk moment iets brengen"

"The process" lijkt bij Burnley wel aan te slaan voor Vincent Kompany. Na zijn vertrek bij Anderlecht afgelopen zomer waren er wat twijfels over Kompany's nieuwe uitdaging in de uiterst fysieke Championship, maar na 18 speeldagen heeft hij met Burnley alle criticasters het zwijgen opgelegd.



Zaterdag won Burnley met 2-1 van Reading, en daar mocht het zijn Belgische spelers voor bedanken. Manuel Benson, die zich voorlopig vooral tevreden moet stellen met een invallerstatuut, scoorde na het uur de 1-1. Diep in de extra tijd was het opnieuw een Belg die Burnley de zege bezorgde: Anass Zaroury tikte de 2-1 binnen.



"Het was een zware wedstrijd", vertelde coach Kompany achteraf. "Reading is goed georganiseerd en deed ons er hard voor werken. Maar het loopt goed, er is niets waar ik over kan klagen. Dit is een uitstekende overwinning voor ons."