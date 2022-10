Benson en Zaroury houden het Burnley van Kompany op kop van The Championship

Burnley dicteerde voor de rust de wet tegen Reading, maar de brilscore stond nog op het scorebord aan de rust. Tegen de gang van het spel in was het Reading dat de score opende dankzij Tom Ince in de 56e minuut.

Op het uur gooide Kompany Benson Manuel in de strijd en net als bij zijn vorige twee invalbeurten maakte onze landgenoot opnieuw het verschil. Met een volley van dichtbij maakte hij 6 minuten na zijn invalbeurt de gelijkmaker: 1-1.

Burnley ging op zoek naar de winning goal en vond die in de extra tijd. Benson dribbelde zich een weg richting het strafschopgebied en vond Anass Zaroury aan de tweede paal. De ex-speler van Charleroi kopte in minuut 94 de 2-1-eindstand op het bord.

Burnley is aan een sterke reeks bezig in de Championship, de Engelse tweede klasse. Het is al 15 wedstrijden ongeslagen en boekte nu zijn derde zege op een rij. Het heeft in de stand 2 punten voorsprong op Blackburn Rovers.