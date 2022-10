Nieuwe wind onder Kompany valt in de smaak: "De fans schrokken wel van wat hij aan de doelman vroeg"

"Burnley speelt dominant voetbal en heeft vaak 60 of 70 procent balbezit tijdens zijn matchen", zegt Dan Black van The Burnley Express. "De nadruk ligt op snelle balcirculatie en samenspel. De stijlbreuk die was aangekondigd, is er dus echt gekomen."

Na 13 speeldagen doet Burnley FC het goed in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Met 22 punten op de teller staat de ploeg van Vincent Kompany op twee punten van de koppositie, die gedeeld wordt door Sheffield United, Norwich en QPR.

Drie keer zege laten liggen na minuut 85

"Vincent Kompany heeft gezegd dat hij vóór die rustperiode begint zeker in de top zes wil staan. Dat moet de basis zijn om geduldig zijn visie verder in de groep te slijpen."

Vertrouwd discours

Het valt op tijdens het hele gesprek met Dan Black. Veel van wat hij vertelt over de eerste maanden van Vincent Kompany, klinkt vertrouwd in de oren uit de periode van Kompany bij Anderlecht.

Een bloemlezing:

"In het begin schrokken de fans van Burnley wel erg van de manier waarop Kompany van zijn doelman vraagt om de opbouw te verzorgen. De doelman moet daarbij de risico's niet te schuwen en dat zorgde in het begin vaak voor zenuwachtigheid."

"Kompany heeft een duidelijke visie en zal daar niet meteen vanaf stappen, denk ik. Hij wil het echt op zijn manier doen."

"Kompany vraagt geduld. Trust the process en het zal wel goed komen."

Als we de reporter van The Burnley Express erop wijzen dat "trust the process" een gimmick werd in de periode van Kompany bij Anderlecht, nuanceert de Brit. "Op die manier heeft hij het maar één keer gezegd voor zover ik me goed herinner, maar hij vraag wel nadrukkelijk tijd en geduld."

Na vier maanden is iedereen bij Burnley er in ieder geval van overtuigd dat Vincent Kompany die tijd verdiend heeft.