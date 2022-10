Wout Faes overladen met lof in Engeland: "Misschien wel de transfer van het seizoen"

Leicester City begon met een dramatische 1 op 21 aan het seizoen, maar de jongste weken lijkt er beterschap. Gisteren werd voor de 2e keer gewonnen en zo kunnen de Foxes weer stilaan naar boven beginnen te kijken, ook al staan ze nog steeds op een degradatieplaats.

Een van de lichtpunten bij Leicester dit seizoen is volgens Sky Sports Wout Faes. Na de 2-0-zege tegen Leeds krijgt de 24-jarige Belg lof van de Engelse sportzender.

"Er is opnieuw agressie en drive om de nul te houden en daar heeft de invloed van Wout Faes veel mee te maken", klinkt het. "In de 5 Premier League-matchen dat Faes in de basis stond, heeft Leicester 7 punten gesprokkeld en 3 keer de nul gehouden."