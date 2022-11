Het vergeten Limburgse jaar van Anthony Vanden Borre: "Ik was mijn mama kwijt en voetbalde voor niks meer"

Mochten hoofd en lichaam mee gewild hebben, stond hij straks misschien nog in Qatar. Hoe zou het nog zijn met Anthony Vanden Borre (35)? Het grillige talent wisselde flitsen even vaak af met fratsen. In de Canvas-reeks "Kampioenenjaar" blikken ze terug op zijn vergeten jaar bij Genk.

Het is de winter van 2010 wanneer duidelijk wordt dat er voor Anthony Vanden Borre geen plaats meer is bij het Italiaanse Genoa. Niet veel later verrast Genk-trainer Frank Vercauteren door zijn oude poulain van bij Anderlecht naar Limburg te halen. "Anthony Vanden Borre had zwarte sneeuw gezien en was internationaal bij enkele clubs mislukt", herinnert sportjournalist Peter Vandenbempt zich. "Dus wij dachten niet: dat is een geweldige aanwinst." Ook toenmalig assistent-coach Pierre Denier had zo zijn twijfels. "Toen zijn naam viel, fronste iedereen de wenkbrauwen. Hij stond vooral bekend om zijn levensstijl buiten het voetbal."

Anthony Vanden Borre stond vooral bekend om zijn levensstijl buiten het voetbal Pierre Denier, toenmalig assistent coach KRC Genk

Nochtans zal niemand ontkennen dat VDB overliep van talent. "Bij de jeugd kende iedereen Anthony", getuigt Steven Defour, ploegmaat bij de Rode Duivels. "Bij de jeugd was hij de allerbeste voetballer die ik ooit heb gezien." Vanden Borre onderstreept dat nog eens door Genk met een reeks sterke prestaties naar de landstitel te leiden. Met trainer Mario Been is de relatie nadien minder hartelijk, waardoor zijn contract niet verlengd wordt.

Leegte na overlijden mama

Het is de rode draad door de carrière van het woelwater, die er nooit in slaagt om een constante in zijn prestaties te krijgen. In Kampioenenjaar spreekt Vanden Borre zelf over zijn grillige pad. "Er zijn heel veel verlokkingen. Je ziet het geld binnenkomen, je leven verandert", vertelt de flankverdediger. "Je leert meisjes kennen, je gaat ermee naar discotheken. Als je dan mentaal niet sterk staat, wordt het zeer moeilijk."

Ik was mijn mama kwijt, ik voetbalde voor niets meer. Anthony Vanden Borre

Volgens Vanden Borre veranderde het overlijden van zijn moeder in 2007 alles. "Iedereen zal zeggen: je speelt voor jezelf, voor het team en uit trots. Maar ik was mijn mama kwijt. Ik voetbalde voor niets meer." "Toen ik succes had, was zij de enige persoon die ik daarmee een plezier wou doen. Dat kon dus niet meer Het was alsof het leven niets meer betekende, het had geen belang meer. Dat is een trauma."

Verdwenen voetbalschool

Na zijn passage bij Genk keert Vanden Borre terug naar oude liefde Anderlecht. Bij paars-wit dwingt de onvoorspelbare winger zelfs een plaats voor het WK 2014 in Brazilië af. Na nieuwe avonturen bij Montepellier en het Congolese TP Mazembe zou Vanden Borre nog een derde (en laatste) keer terugkeren naar Anderlecht. Zonder één minuut in actie te komen. Nadien verdween de Rode Duivel volledig van de radar. In een interview vorig jaar verkondigde hij dat zijn carrière "vermoedelijk" afgelopen is. Vanden Borre wou zich focussen op zijn voetbalschool in Dubai. Vreemd genoeg is er een jaar later niks meer van dat initiatief te bespeuren. De accounts op sociale media zijn verdwenen en de website bleef onaangeroerd. En Vanden Borre zelf? Geen mens die het weet.

Bekijk de aflevering van "Kampioenenjaar":