Opnieuw tegenvaller voor Juventus: Angel Di Maria is drie weken out

Dinsdag verloor Juventus met 2-0 in Israël bij Maccabi Haifi in de Champions League, en er volgde twee dagen later nog meer slecht nieuws. Di Maria liep in die wedstrijd een lichte blessure op aan de rechterhamstring.

Hij zal een vijftal wedstrijden missen: de competitieduels tegen Torino, Empoli en Lecce en de CL-duels tegen Benfica en PSG, de club waarvan hij transfervrij overkwam deze zomer.

Dat betekent dat Di Maria na de heenmatch nu dus ook de terugmatch tegen zijn vorige werkgever mist.

Met slechts zeven gespeelde duels, waarin hij tot één doelpunt en vier assists kwam, beleefde de rechtsbuiten nog niet al te veel plezier aan zijn overgang naar de Oude Dame. De club zelf draait voorlopig ook een barslecht seizoen, met slechts een achtste plaats in de Serie A en een nakende uitschakeling op het kampioenenbal.