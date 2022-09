BEKIJK: Juventus verliest nu ook bij laagvlieger Monza, Di Maria toont duivels kantje met elleboogstoot

Na een 0 op 6 in de Champions League en een magere 10 op 18 in de competitie was Juventus in een stevige crisis verzeild geraakt.



Een verplaatsing bij rode lantaarn Monza kwam dan ook als geroepen om het vertrouwen opnieuw wat op te krikken. Al werd al snel duidelijk dat niets minder waar was.



Monza zette een stevige organisatie neer en de bezoekers kwamen amper tot kansen. Tot overmaat van ramp ging kort voor de rust ook nog eens het licht uit bij Angel Di Maria. De Argentijn deed zijn voornaam allesbehalve eer aan en pakte uit met een stevige elleboogstoot. Juventus met 10 verder.



Ook na de rust waren de kansen schaars, maar een kwartier voor het einde prikte Monza dan toch een keer gevaarlijk tegen. Invaller Gytkjaer dook slim op voor doel en bezorgde de thuisploeg zo zijn eerste zege van het seizoen.



Juventus zakt verder weg en blijft in de middenmoot kamperen.