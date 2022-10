Maatjes in Monaco, passie in Parijs en leiderschap bij Lotto: wat u gemist hebt in Classique Gilbert

Monaco, meer dan een vakantieoord voor Gilbert

Philippe Gilbert trok in de laatste jaren van zijn carrière meer en meer op in Monaco. Vooral in de winter ging onze 40-jarige landgenoot zuidwaarts om te trainen. In 2018 nam hij een cameraploeg mee naar zijn woonplaats. Al snel werd duidelijk waarom hij er zich ideaal kon voorbereiden op het wegseizoen.

"We zijn vandaag 1 december en het is nog dertien graden", vertelt Gilbert. "Zo'n winter heb ik echt nodig na 17 profjaren. Anders kan ik niet meer al mijn motivatie opbrengen, vrees ik."

In Monaco is ook zijn fietswinkel gelegen, waar hij steeds afspreekt met verschillende renners om op training te vertrekken.



"Je rijdt altijd met goede renners hier", vertelt Gilbert verder. "Ik train momenteel veel met Nicolas Roche. Ik rijd graag met hem omdat hij zo'n beetje hetzelfde type is als mij. Ook op de weegschaal zie je de gelijkenissen. Dat helpt als trainingsmakkers."

De liefde is wederzijds bij de Franssprekende Ier. "Ik ben al jarenlang fan van Philippe", vertelt Roche. "Hij is een paar jaar eerder dan mij prof geworden. Al heel jong was hij een van de besten."