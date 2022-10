Philippe Gilbert zwaait België uit met 6e plaats: "Blij dat ik een rol kon spelen"

Philippe Gilbert was erop gebrand om zich nog te tonen in zijn laatste kilometers op Belgisch grondgebied.

"Ik kon in de finale wegrijden met een groepje en het zag er goed uit tot Christophe Laporte aanviel", vertelde hij meteen na de finish.

"Hij reed weg met Rasmus Tiller en we bleven hangen op enkele seconden. Ik dacht dat we zouden terugkeren, maar ze bleven vooruit."

"Jammer, maar ik kon zoals gehoopt meespelen in de finale. Ik was actief en heb een rol gespeeld. Dat heeft de ploeg ook gedaan, maar met een 6e plaats kopen we weinig."

Heeft Gilbert genoten van zijn adieu in Wallonië? "Ja, er was veel volk. Ik moet iedereen bedanken."

"Ik voel me nog goed", zei Gilbert, die donderdag Parijs-Bourges rijdt en zondag Parijs-Tours.

"Dat is nog een mooi schema in mijn laatste week. En ja, ik slaap nog goed. Emoties? Neen, ik heb in een carrière van 20 jaar veel meegemaakt. Ik kan er goed mee om."