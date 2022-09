Remco Evenepoel showt WK-trui 1e keer op 4 oktober in Binche-Chimay-Binche

De semiklassieker, ook de Mémorial Frank Vandenbroucke geheten, wordt zo nog wat specialer, want Evenepoels voorganger - 10 jaar geleden op het WK in Valkenburg - Philippe Gilbert rijdt met de wedstrijd van en naar Binche zijn laatste koers.



"CEO Patrick Lefevere van Quick Step-Alpha Vinyl heeft me vandaag gecontacteerd", geeft organisator Jean-Luc Vandenbroucke mee. "Met de wens dat hij Remco Evenepoel wil opstellen in Binche. Het was een onverwacht telefoontje, maar enorm plezant."



"Ik nodig alle wielerliefhebbers uit om dinsdag naar onze koers te komen om Remco Evenepoel en Philippe Gilbert te vieren."



En er zakken nog wel wat bekende namen af naar Binche dinsdag: onder meer Victor Campenaerts, Greg Van Avermaet, Dries De Bondt, Tom van Asbroeck, winnaar in 2019, en Edward Theuns.