België wacht al 10 jaar op WK-opvolger Gilbert: "Net zoals in L-B-L en wie won er?"

"Ik herinner me nog elke meter van de finale. Het was de aanloop van de Cauberg. We gingen razendsnel de laatste afdaling in (richting Cauberg). Vol met risico's de laatste bocht in en de ultieme aanval op de Cauberg zelf", omschrijft de ex-wereldkampioen zijn finale.

Binnen 2 dagen is het zover: het WK voor de mannen elite. Al 10 jaar wacht België op een opvolger voor Philippe Gilbert , die in 2012 zegevierde op de Cauberg in Valkenburg.

Het is van 2012 geleden dat er een Belg wereldkampioen is geworden. Toeval? Of niet de juiste renners? "Het was mogelijk met Wout van Aert om opnieuw te winnen. Een tweede plaats is zeer dichtbij."



"Tweede worden met de benen om kampioen te worden is altijd jammer."



"Met Luik-Bastenaken-Luik zaten we in dezelfde situatie, ook 10 jaar wachten. En wie won er? Ik was blij dat Remco (Evenepoel) mijn opvolger werd. Misschien is het tijd dat hij dezelfde rol speelt in het WK?", vertelt de ex-wereldkampioen met een glimlach.



Remco Evenepoel won op magistrale wijze Luik-Bastenaken-Luik in het voorjaar.

Het is in de geschiedenis van het wielrennen nog nooit gebeurd dat België meer dan 10 jaar heeft moeten wachten op een nieuwe wereldkampioen.



"Toen was het 7 jaar tussen Tom Boonen en mezelf. En tussen Johan Museeuw en Boonen was het 9 jaar wachten."

In 1996 won Johan Museeuw in Lugano en 2005 won Tom Boonen in Madrid.