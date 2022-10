Alpine kleurt volledig Frans in '23: Gasly wordt ploegmaat van Ocon, De Vries krijgt zitje bij AlphaTauri

Alpine kleurt in 2023 volledig blauw-wit-rood, want met Esteban Ocon vindt Pierre Gasly er een Franse landgenoot terug. Gasly ondertekende een contract voor meerdere seizoen en neemt bij de renstal de plaats van Fernando Alonso in, die dan weer de vervanger wordt van Sebastian Vettel bij Aston Martin.

De plaats van Gasly, die zijn transfer een paar uur voor de officialisering ervan leek te verklappen op Twitter, wordt bij AlphaTauri ingenomen door de Nederlander Nyck de Vries. De 27-jarige landgenoot van wereldkampioen Max Verstappen is nu nog reserverijder bij Mercedes.

De Vries werd in 2021 wereldkampioen in de Formule E en debuteerde vorige maand in de F1 als vervanger van de zieke Alexander Albon bij Williams. In de GP van Italië werd hij meteen 9e.

Er zijn in 2023 nu nog twee vrije plaatsen in de Formule 1: eentje bij Williams en eentje bij Haas-Ferrari.