Slecht nieuws voor GP van België? Formule 1 wil terugkeren naar Afrika

Vorige week maakte de internationale autosportfederatie FIA de Formule 1-kalender voor 2023 bekend. Met 24 races krijgen Verstappen en co meteen een record aantal wedstrijden voor de wielen geschoven. Al komt Afrika voorlopig niet in het stuk voor.



De laatste Grote Prijs in Afrika dateert ondertussen al van in 1993, toen op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika. Ook voor 2023 waren er onderhandelingen tussen de F1 en Zuid-Afrika, maar tot een akkoord kwam het niet.



Mede door het afhaken van Zuid-Afrika kon de Belgische GP in Spa-Francorchamps opnieuw een plaatsje bemachtigen op de kalender van 2023. Al lijkt ons land de komende jaren nu toch onder druk te blijven staan.



"Ik heb dit jaar contact gehad met de verantwoordelijken van het circuit in Kyalami", bevestigde Domenicali. "Er zijn ook nog andere circuits in Afrika die interesse tonen in de Formule 1."



"Er komt veel kijken bij het organiseren van een Grote Prijs. De juiste financiële middelen moeten aanwezig zijn, dat is belangrijk. Maar het gaat ook over de voorbereiding in de weken voor het weekend dat we toekomen. Dat speelt allemaal mee."