F1-kalender met 24 races afgeklopt: Monaco blijft, Spa verschuift naar 30 juli

Ondanks het verdwijnen van de Grote Prijs van Frankrijk kan de FIA uitpakken met een record: 24 races in 2023. De kalender van 2022 telde na het wegvallen van de race in Sotsji nog 22 afspraken.

De GP van Rusland komt ook volgend seizoen niet terug, maar in de plaats komen de F1-races in China (16 april) en Qatar (8 oktober) terug op de kalender. Al blijft het voor China afwachten wat de geldende coronamaatregelen zullen zijn.

Daarnaast wordt een derde race in de Verenigde Staten georganiseerd. Na Austin (Texas) en Miami (Florida) krijgt ook Las Vegas (Nevada) een plekje op de kalender, de voorlaatste race op 18 november.

De Grote Prijs van België in Spa-Francorchamps wordt zoals verwacht voor de zomerstop geheveld naar 30 juli. Wereldkampioen Max Verstappen ziet zijn thuisrace in Zandvoort het Belgische plekje op 27 augustus overnemen.

Hoewel er nog vraagtekens stonden bij de GP van Monaco, is ook het legendarische stratencircuit in het prinsdom opnieuw van de partij.

Het seizoen begint twee weken eerder, op 5 maart, in Bahrein. In Abu Dhabi staat opnieuw de slotrace op het programma op 26 november. Om alle races in te plannen duurt het seizoen drie weken langer dan in 2022.

"De 24 races op de kalender tonen de groei en aantrekking van de F1-sport wereldwijd", zei FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. "De toevoeging van nieuwe races en het behoud van traditionele afspraken toont het goede beheer van de FIA."