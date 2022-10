Remco Evenepoel: "Een vertrek bij deze ploeg is nog nooit aan bod gekomen"

Op vraag van een buitenlandse journalist ging Remco Evenepoel nog eens dieper in op de saga. Dat deed hij bijzonder rustig.

"Ik was heel ontspannen aan het trainen met een vriend. Toen ik thuis kwam, ontplofte mijn telefoon zowat. Ik was echt verrast."

"Ik heb Patrick (Lefevere) gebeld en heb gezegd dat ik er niets van wist. Ik wist wel dat er interesse was van meerdere teams, niet alleen van één ploeg."

"Die was er al voor de Vuelta, maar ik wilde er niet van weten, want ik wilde me focussen op mijn doelen met deze ploeg."

"Dat is nog altijd zo. Ik heb veel vertrouwen in het team en zij in mij. Ik zie geen reden om te vertrekken. Ik ben hier gelukkig."