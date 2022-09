Patrick Lefevere en de Evenepoels klinken op de successen van nu en later

Het nieuws dat INEOS-topman Dave Brailsford interesse had in Remco Evenepoel beheerste gisteren de dag. Maar zowel Evenepoel als teambaas Patrick Lefevere verwezen het categoriek naar de prullenmand.



Lefevere vertelde gisteren dat hij nog niet deftig met Evenepoel had gepraat sinds het WK. Dat maakte hij 's avonds ruimschoots goed, want hij tafelde gisteren uitgebreid met de wereldkampioen en Vuelta-winnaar en zijn vader, die ook zijn zaakwaarnemer is, in een restaurant in de buurt van Evenepoels thuisbasis Schepdaal.



De sfeer was optimaal, kan ook moeilijk anders na alle successen en het vooruitzicht op een mooie toekomst. Natuurlijk ging het niet alleen over koetjes en kalfjes. "Een fijn zakendiner", noemde Lefevere het, zonder op een topic in te gaan.



Welke grote ronde de youngster volgend jaar rijdt - de Giro of de Tour - zal zeker aan bod gekomen zijn. Evenepoel en Lefevere hebben samen grootse plannen. Hun contract loopt tot 2026.