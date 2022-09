Patrick Lefevere praat uitgebreid over het stormpje-Evenepoel: "Remco belde mij: niks van geloven"

Na de wereldtitel van Remco Evenepoel dacht Patrick Lefevere dat de grootste mediastorm gepasseerd was. Alleen kwam toen plots het gerucht over de interesse van INEOS in zijn goudhaantje uit de lucht vallen. De CEO van Quick Step-Alpha Vinyl praat nu uitgebreid over de "scheet in een fles": "Alles is te koop, maar een operatie van veel meer dan 125 miljoen... Daar wil je als ploeg toch niet in verzeild geraken?"

Patrick, jij hebt blijkbaar een berichtje gekregen van INEOS-directeur David Brailsford. Hij zou interesse tonen in Remco Evenepoel. Hoe zit dat precies?

"Hij heeft me gewoon gefeliciteerd met de wereldtitel. En zei ook nog: als je deze renner ooit zou verkopen, bel me dan. Ik anwoordde grappend dat hij wellicht niet de renner krijgt, maar de hele ploeg. "Good idea", reageerde David. (lacht) Ik ga dat berichtje bijhouden."

Maar het is dus niet zo dat INEOS effectief op Remco Evenepoel jaagt?

(haalt de schouders op) "Er wordt vanalles gedaan, hé. De mannen van Bora-Hansgrohe hebben dat spel ook al gespeeld. In februari deden ze op papier een voorstel van vijf jaar met alles erop en eraan. Remco mocht zelfs zijn personeel kiezen. Mensen zullen altijd vragen of er iets kan. Hij zou niet de eerste renner zijn met een contract waarvan een andere ploeg vraagt: hoe zit het?" "Deze week kreeg ik nog de vraag van een manager of er te spreken viel over één van mijn renners. Drie maanden geleden ook. Natuurlijk kan dat, áls ze betalen. Maar als ze dan de gevraagde som horen, zijn ze niet meer geïnteresseerd."

Remco vertelde dat ze ongerust waren over de berichtgeving, die helemaal uit elkaar gerukt wordt. Patrick Lefevere

Heb jij Remco al gesproken ondertussen?

"Hij heeft me gisteren gebeld toen ik op restaurant zat. (lacht) Ik zei tegen mijn vriend dat ik die telefoon toch even moest opnemen. Remco vertelde dat ze ongerust waren over de berichtgeving, die helemaal uit elkaar gerukt wordt. Ook papa Evenepoel had mij al gebeld." "Remco zei: "Patrick, je moet dat allemaal niet geloven hé". Ik stelde hem gerust dat hij mij daarvoor niet moest bellen. Ik had Remco zelfs nog niet deftig gehoord sinds zijn wereldtitel. Ik vertelde dus dat we niet over die geruchten zouden spreken, we zien wel."

Alles is te koop in de wereld, hé. Maar dan moet je eens de rekensom maken... Patrick Lefevere

Remco doet dus zijn contract bij jouw ploeg uit?

"Daar ga ik vanuit. Punt."

INEOS heeft wel veel geld.

"Alles is te koop in de wereld, hé. Maar dan moet je eens de rekensom maken: een contract van 5 jaar met al je sponsors. Laat ons zeggen 25 miljoen sponsordeals per jaar. Maal vijf, dat is 125 miljoen. En die gaan allemaal een schadevergoeding eisen." "Een afkoopsom betekent trouwens niet dat je hem geeft voor hetzelfde geld. Er moet nog veel bijkomen. Daar wil je als ploeg toch niet in verzeild geraken? Al ken ik natuurlijk de portemonnee van INEOS niet."

Het is dus een scheet in een fles?

(grijnst) "Is dat niet populair, scheten in flessen? Ze maken er zo alle dagen."

Je hebt er eens goed mee gelachen?