Nederlander Sjoerd Bax viert 1e profzege door Valverde en Nibali op zijn boterham te leggen

De "oudjes" kleurden de wedstrijd met eerst Domenico Pozzovivo die de finale op meer dan 40 kilometer van de streep deed losbarsten. De 39-jarige Italiaan kreeg Davide Formolo mee.

Later kwamen ook de afscheidnemende veteranen Alejando Valverde (43) en Vincenzo Nibali (38) aansluiten, net als Enric Mas, Rigoberto Uran, Guillaume Martin, Andrea Piccolo en de Nederlander Sjoerd Bax.

Formolo besefte dat hij kansloos was in de sprint en probeerde de groep een hak te zetten met een uitval 3 kilometer voor de streep. Maar Mas sprong meteen in zijn wiel, in dienst voor Valverde.

Mas (de nummer 2 uit de Vuelta) bleeft het tempo strak houden en rolde de rode loper uit voor Valverde. Die zette zijn sprint op 300 meter van de streep al aan, veel te vroeg.

Bax, die veel meer een sprinterslijf heeft dan Valverde, overrompelde de ervaren Spanjaard in de laatste hectometer. Voor de 26-jarige Bax is het zijn 1e profzege.