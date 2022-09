Lefevere en vader Evenepoel over hun pupil: "Ongelooflijk, we zitten twee jaar voor op schema"

Het moet wat doen met een mens: je zoon die op het punt staat om de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven. "Het is moeilijk te beschrijven wat ik nu voel", verklaart papa Patrick.

"Wat mij eigenlijk nog het meest heeft geëmotioneerd, is toen ik Ilan, Louis, Dries en de andere ploegmaten over de streep zag komen. Die jongens hebben zichzelf echt overtroffen."

Ook manager Patrick Lefevere was uiteraard in zijn nopjes met de nakende eindzege van zijn poulain: "Het is ongelooflijk. Ik denk dat we twee jaar voor zitten op schema. Na zijn val in Lombardije werden de gevolgen onderschat. Na drie, vier maand zat hij terug op de fiets en reed hij de Giro, maar de impact was groter dan gedacht. Hij verloor bijna een jaar, die tijd is hij met rasse schreden aan het inhalen."