Francis Amuzu blijft Anderlecht trouw met nieuw contract: "De club rekent op mij"

Francis Amuzu is een kind van Neerpede. Hij werd dan wel geboren in Ghana, maar hij speelt al sinds zijn 15e voor Anderlecht, waar hij op zijn 18e debuteerde in de A-ploeg.

Na enkele wisselvallige jaren brak Amuzu vorig seizoen helemaal door, waardoor de interesse van Nice gewekt was. Ook de speler zelf had wel oren naar een transfer, maar Anderlecht hield het been stijf.

Als goedmakertje heeft Amuzu nu een verbeterd contract getekend, dat in 2025 afloopt. "Ik voel dat de club en de coach op mij rekenen. Dat vertrouwen doet mij veel deugd. Ik ben dan ook trots op deze contractverlenging."