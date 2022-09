Mestdaghs van de Cats naar de Spurs: klaar voor Kortrijk na zomer zonder basket

Op de Olympische Spelen vorig jaar zaten er nog drie Mestdaghs bij de Belgian Cats, maar op het lopende WK basketbal vinden we die familienaam niet meer terug. Het contract van coach Philip Mestdagh werd niet verlengd, dochters Kim en Hanne beslisten zelf om te stoppen bij de Cats. Een afscheid aan de Cats, maar zeker niet aan het basketbal: Kim speelt nog altijd in Italië, en Philip en Hanne Mestdagh beginnen aan het nieuwe seizoen bij de Kortrijk Spurs. “Een zomer zonder basket deed deugd, maar we zijn nog enorm ambitieus.”

Philip en Hanne Mestdagh zijn misschien de bekendste namen bij de Kortrijk Spurs, maar ook Ine Joris zal dit seizoen deel uitmaken van de ambitieuze ploeg. Joris maakt wel deel uit van de WK-selectie, wanneer ze in Kortrijk kan aansluiten hangt dus af van hoe ver de Cats geraken in Australië. “Iedereen hoopt natuurlijk zo ver mogelijk, wij ook. Ine zal sowieso nog van grote waarde zijn voor Kortrijk”, zegt Hanne Mestdagh. Zij nam enkele maanden geleden afscheid van de Cats. “Een jaar geleden droomde ik nog van het WK in Sydney. Maar ik heb volledig vrede met mijn beslissing. Het was een stevig jaar bij de Cats, met veel veranderingen en ik heb snel gemerkt dat ik niet meer in het plannetje paste.” “Dan heb ik besloten de eer aan mezelf te laten. Mijn periode bij de Cats is zo mooi geweest, ik wou niet dat dat een bittere nasmaak kreeg.”

Relativeren na de burn-out

Door haar afscheid bij de nationale ploeg had Mestdagh voor het eerst sinds heel lang nog eens een vrije zomer, iets wat ook gold voor haar vader. Het contract van Philip Mestdagh bij de Cats werd niet verlengd. “Natuurlijk is het beter als je die beslissing zelf kan nemen. Maar ik heb het een plaats kunnen geven. En natuurlijk volg ik het WK nu, al zal ik er wel niet midden in de nacht voor opstaan”, lacht Philip. Na de ontgoocheling van de Olympische Spelen én zijn vertrek bij de Cats was hij even out door een burn-out. Is Philip Mestdagh nu een andere trainer. “Ik denk het. Ik kan in elk geval beter relativeren. Vroeger trok ik me echt alles aan, dat is nu veel beter. Maar ik ben nog enorm ambitieus! Al heeft een zomer zonder basketbal, voor het eerst in jaren, heel veel deugd gedaan.”

Spurs United in Kortrijk

Die deugddoende zomer, dat kan Hanne alleen maar beamen. Batterijen opgeladen dus voor een nieuw avontuur bij de Kortrijk Spurs. Een nieuwe naam voor een nieuw project, één van de vele waarmee Kortrijk de verschillende sportclubs in de stad wil herorganiseren onder de noemer Kortrijk United. “In het basketbal bijvoorbeeld zijn de clubs gefusioneerd onder één grote club, de Kortrijk Spurs. Het sprak me onmiddellijk aan. En de basis was stevig want komt uit een grote club met een goeie jeugdwerking. Dit is een mooie uitdaging”, zegt de trainer. “En het is een gezellige club, maar met een professionele omkadering”, vult Hanne aan. Dat haar vader er coach is, speelde dat mee in haar keuze voor Kortrijk? “Als je in het buitenland tekent, weet je soms niet waar je terecht komt. Vaak spreek je vooraf ook niet met de coach, dus dan kan je voor verrassingen komen te staan. Hier heb ik nu wel die zekerheid: ik ken de manier van coachen en weet hoe er gewerkt zal worden.” (Lees verder onder de foto.)

Mix van speelsters

De aanstelling van de ex-bondscoach en het binnenhalen van Hanne Mestdagh en Ine Joris illustreren het: de Spurs zijn ambitieus en willen groeien. “Dat is wel niet zo eenvoudig want in onze kern hebben we drie niveaus: profspeelsters, speelsters die basket combineren met een job en dan ook nog jeugdspeelsters.” “Het is niet simpel om dat te laten samen passen, zo kan niet iedereen bij elke training zijn, maar als staf is het ons doel het beste daaruit te halen. Als ik speelsters individueel en zo ook het team en de club beter kan maken, dan ben ik een gelukkig man.”

Derde plek en Eurocup