Annemiek van Vleuten krijgt boetes voor "voetbalsokken" en skinsuit

De sokkenmeter was enkele jaren geleden de beste vriend van de UCI en de vijand van heel wat renners, die met hogere sokken een aerodynamisch voordeel - zeker in tijdritten - wilden realiseren.

De UCI heeft echter een passage in het reglement dat de do's-and-don'ts stipuleert en volgens de Internationale Wielerunie heeft Annemiek van Vleuten die regels niet gerespecteerd.

De latere wereldkampioene reed in Wollongong rond met zeer hoge sokken. Geen vestimentaire voltreffer en de UCI trakteerde Van Vleuten na de race op een boete.

Het zal de Nederlandse wellicht worst wezen, al is ze misschien aan erger ontsnapt. Er staan in het reglement namelijk veel strengere straffen op dergelijke overtreding zoals uitsluiting en diskwalificatie, maar blijkbaar werd de inbreuk niet tijdens de WK-race opgemerkt of behandeld.

Van Vleuten ontving overigens nog een tweede boete in de bus. De Nederlandse selectie heeft sinds kort een nieuwe kledingsponsor en Van Vleuten ging in de wegrit met haar skinsuit van start, een uitrusting die ook hand in hand gaat met aerodynamica.

Maar de wedstrijdcommissarissen hadden een designverschil opgemerkt met de "gewone" truitjes van haar Nederlandse ploegmates en Van Vleuten werd bij het begin van de koers gesommeerd om een andere outfit te bezigen.

Aangezien een skinsuit wisselen onmogelijk was, reed Van Vleuten dan maar het hele WK met een extra laagje kledij. Het hield haar niet tegen om die kleren in te wisselen voor een kakelverse regenboogtrui.