Van Vleuten: "Wie komt me zeggen dat het niet waar is, mijn elleboog deed pijn als hel"

"Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelde Van Vleuten met verbaasde ogen in het flashinterview. "Ik wacht nog steeds op iemand die me komt zeggen dat het niet waar is." "Ik werkte voor Marianne (Vos, red). Ik voelde dat ze niet terug zou komen op het eind. Ik wist dat ik niet kon sprinten met mijn elleboog, het moest met een aanval van achteruit. Dat is de enige kans die ik had." "Ik was maar aan het wachten tot ze over me zouden komen, maar ze konden me niet meer terugpakken."

"Geen Yorkshire 2.0 met lange solo, nu in laatste kilometer"

Van de dokter mocht Van Vleuten starten met haar gebroken elleboog."Maar de pijn was de hel. Ik kon niet uit het zadel komen, dus mijn benen explodeerden op de klim. Normaal kom ik graag uit het zadel om aan te vallen."





"Mijn WK-plannen voor mijn val waren helemaal anders: ik wilde aanvallen op Mount Keira. Maar het draaide helemaal anders uit. We hadden alleen Marianne als kopvrouw." Omdat ook Demi Vollering vanochtend niet mocht starten door een positieve coronatest.

"Ik reed de hele dag in dienst, met een gebroken elleboog, en nu ben ik wereldkampioen!"



Haar vorige titel pakte ze in 2019 in Harrogate, in Engeland op een compleet andere manier, met een solo van meer dan 100 km. "Het zijn allebei mooie verhalen. Ik wilde ook vandaag een Yorkshire 2.0 doen, maar dat was niet mogelijk. Nu doe ik het in de laatste kilometer."





"Ik twijfelde vanochtend of ik mijn oorringen zou dragen, maar ik deed het toch, want ze brengen me geluk."



Ze rijdt volgend jaar haar laatste seizoen in de regenboogtrui. "Daarom was ik superontgoocheld na de mixed relay, omdat graag in die trui wou afsluiten. Bovendien droeg ik de vorige in een covidjaar, dat was niet het beste jaar. Nu zal ik er volop van kunnen genieten."