Breukje in elleboog Annemiek van Vleuten, toch nog in wegrit? "Dokters wensten me succes"

Voor Annemiek van Vleuten (39) wordt het een huzarenstukje om de start van de wegrit zaterdagnacht (Belgische tijd) te halen.

De Nederlandse wielerbond KNWU meldt dat onderzoeken een "stabiel breukje in de elleboog van Van Vleuten" aan het licht hebben gebracht.

"Een definitieve beslissing over het al dan niet deelnemen aan de wegwedstrijd wordt later deze week genomen", klinkt het.



Bondscoach Loes Gunnewijk: "Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat zullen we de komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn.’’

Van Vleuten was met haar ploeggenotes nog maar net aan de tijdrit begonnen, toen het noodlot al toesloeg. De winnares van de Giro, Tour en Vuelta was topfavoriete voor de wegrit.

Bij de NOS reageerde ze na haar ziekenhuisbezoek: "Een operatie is niet nodig. Ik ben goed geholpen door de arts, een fietsliefhebber. Ze zeiden: succes zaterdag! Volgens hen kan het als ik de pijn kan verdragen."

"Het is fijn dat het medisch verantwoord zou zijn, maar we moeten morgen alles eens rustig op de rollen bekijken. Want ik ben best wel bont en blauw na de klap."