Drama voor Nederland: Van Vleuten valt meteen na start, Mollema lost snel met kettingpech

Mathieu van der Poel: "We hadden alle pech die we konden hebben. Eerst had Bauke problemen met de ketting. We waren hem al snel kwijt en hebben toen even geaarzeld, maar achteraf bekeken had het niet zoveel uitgemaakt, want bij de vrouwen valt Anemiek ook meteen.

Ik heb haar val niet gezien, want we keken pas op het scherm toen ze al rechtstond, maar ik denk wel dat ze slecht gevallen is. Hopelijk valt het mee voor haar.

We hebben het op zich nog goed gedaan met twee. Ik heb de inspanning geleverd die ik moest leveren. . Het is niet het debuut in de mixed relay dat ik voor ogen had, maar het was al bij al nog leuk."