Wout van Aert verlengt contract bij Jumbo-Visma met 2 jaar tot 2026: "We worden nog elke dag beter"

De successen die Wout van Aert opeenstapelde sinds hij in 2019 naar Jumbo-Visma overstapte zijn niet meer te tellen. De voorbije jaren is de 28-jarige renner/crosser uitgegroeid tot een van de beste renners ter wereld. Zowel in het eendagswerk, met zeges in onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, E3, Omloop en BK en tweede plaatsen in de Ronde, Parijs-Roubaix en het WK, als in de rondes, met al 9 ritzeges in de Tour, winst over de Ventoux en op de Champs-Elysées, en de groene trui dit jaar.

"Ik kan hier tot mijn beste prestaties komen"

Van Aert was erg tevreden met zijn contractverlenging. "Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We hebben al laten zien dat ik er tot mijn beste prestaties kan komen."



"Dat is mee te danken aan de omkadering die ik er krijg. Dat ze opnieuw met me wilden praten, verraste me, maar het is een mooie erkenning. We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden."



"Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al 4 jaar in slagen constant beter te worden. Een van de leuzen van de ploeg is "elke dag beter" en dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. We blijven verbeteren in de performance en ook naar buiten toe, de omkadering, alles."



"Daarom weet ik dat ik niet bang hoef te zijn om nog 4 jaar langer bij deze ploeg te zijn. We gaan steeds voor het beste en dat maakte de keuze gemakkelijk. Dat is het vertrouwen dat ik geef aan de ploeg en het geeft mezelf veel gemoedsrust om er de komende jaren voor te kunnen gaan."