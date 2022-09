Van Aert moet vrede nemen met 4e plaats in Québec: "Koers is helaas geen computerspelletje"

Jumbo-Visma schuwde zijn verantwoordelijkheid niet tijdens de GP Québec, maar meer dan een vierde plaats leverde dat werk uiteindelijk niet op. Kopman Wout van Aert vertelt het wedstrijdverhaal op de site van zijn ploeg.

"Uiteraard had ik al dat goeie werk met een zege willen bezegelen, maar het is helaas geen computerspelletje. In de finale kwamen de aanvallen van overal. Eén moment van twijfel en de vogel was gaan vliegen."

Dat die vogel Benoît Cosnefroy heette, verraste Van Aert niet. "Hij is een specialist op dit terrein en dit soort aanvallen zijn zijn handelsmerk. Christophe (Laporte) miste helaas net de aansluiting en ik gokte iets te veel in de achtergrond. Dat pakte uiteindelijke verkeerd uit."

Verontrustend met het oog op het WK vindt Van Aert dit niet. Integendeel. "Aan de benen heeft het niet gelegen. Timing is van levensbelang op zo'n parcours. Ik zette mijn sprint wellicht iets te vroeg in en daardoor staken nog enkele jongens mij voorbij. Maar deze vorm geeft mij hoop voor wat komt."